إيران: معبر خسروي الحدودي مع العراق

2019/09/28 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس المقر الخاص للاربعين الحسيني في حدود خسروي، جعفر همتي، السبت، ان معبر خسروي الحدودي مع العراق، يعد من اكثر حدود البلاد امنا.

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