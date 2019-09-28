2019/09/28 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط، السبت، التقارير التي تحدثت عن ان العراق استفاد من الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشأتين تابعتين لأرامكو السعودية، من خلال زيادة صادراته النفطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينفي زيادة صادراته النفطية بعد هجمات ارامكو ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينفي زيادة صادراته النفطية بعد هجمات ارامكو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).