أهالي كربلاء يستنكرون فض اعتصامات أصحاب الشهادات العليا بالقوة – تقرير

2019/09/28 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد اهالي كربلاء باستخدام القوات الامنية العنف المفرط ضد المعتصمين السلميين من الخريجين واصحاب الشهادات العليا المطالبين بحقوقهم المشروعة.

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