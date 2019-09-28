2019/09/28 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

افاد الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم السبت، باغتيال نجل النائب السابق كامل الغريري...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اغتيال نجل نائب سابق في البرلمان أمام منزله وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اغتيال نجل نائب سابق في البرلمان أمام منزله وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).