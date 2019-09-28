استمرار انعقاد جلسات ملتقى الرافدين لمناقشة آليات تعزيز الأمن الداخلي في العراق – تقرير

2019/09/28 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر جلسات ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد، لليوم الثالث على التوالي في الانعقاد لمناقشة مواضيع كثيرة من شأنها تعزيز الأمن الداخلي للبلاد..

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