مقتل نجل نائب سابق غربي بغداد

2019/09/28 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل نجل نائب سابق غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين اطلقوا النار تجاه نجل احد النواب السابقين ضمن منطقة اليرموك، ما اسفر عن مقتله"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.





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