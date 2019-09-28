2019/09/28 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حزب المؤتمر الوطني ينوه: الامين العام لم يُدون موقفاً حولَ إقالة

اخبار مباشرة

حزب المؤتمر الوطني ينوه: الامين العام لم يُدون موقفاً حولَ إقالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب المؤتمر الوطني ينوه: الامين العام لم يُدون موقفاً حولَ إقالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب المؤتمر الوطني ينوه: الامين العام لم يُدون موقفاً حولَ إقالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).