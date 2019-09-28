وزير الخارجية يدعو الشركات الهولندية إلى الاستثمار في العراق

2019/09/28 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع وزير الخارجيّة الهولنديّ ستيف بلوك، اليوم السبت، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة/الدورة 74، وتباحثا حول سُبُل تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، وبما يصُبُّ في مصلحة الشعبين الصديقين.

ولفت الوزير الحكيم، في بيان تلقته "الغد برس" إلى "أهمّية التنسيق بين البلدين في القضايا التي تحظى بالاهتمام المُشترَك"، داعياً الشركات الهولنديّة إلى "الاستثمار في العراق، لما يُمثـّله من بيئة استثماريّة واعدة، ولاسيّما بعد أن دحر العراقيون عصابات داعش الإرهابيّة".

ونوه برغبة العراق في "تحقيق التشاور السياسيّ في القضايا الإقليميّة، والدوليّة، والاستماع إلى رؤية الجانب الهولنديّ إزاء الأحداث، والتطوُّرات في منطقة الشرق الأوسط".

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