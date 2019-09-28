وزير الخارجية يدعو الشركات الهولنديّة إلى الاستثمار في العراق

2019/09/28 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره الهولنديّ ستيف بلوك، اليوم السبت، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة /الدورة 74، سُبُل تدعيم التعاون الثنائيّ بين البلدين، بما يصُبُّ في مصلحة الشعبين الصديقين.

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