الشلاه: الفنان دريد لحام بخير وسيشارك في مهرجان بابل

2019/09/28 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية الشاعر الدكتور علي الشلاه الفنان السوري الكبير دريد لحام اليوم السبت.

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