2019/09/28 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري، عن توجه ثلاثة وفود من الإقليم الى بغداد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت صبري في تصريح، ان وفودا من اللجان المالية، والاقتصادية، والنفط والغاز، ستصل الى بغداد، بهدف زيادة التقارب، وايجاد حلول لعدد من الملفات والقضايا الخلافية بين حكومتي بغداد واربيل ، مشددة على ضرورة التوصل الى حلول بين الطرفين قبل وصول مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب، فيما أضافت صبري، ان لجنة النفط والغاز، لجنة مستقلة، وتقوم بالبحث والمتابعة بشأن القطاع النفطي، مع حكومة اقليم كردستان، التي ستزودها بالمعلومات المطلوبة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيان صبري: الأيام القليلة المقبلة ستشهد توجه 3وفود الى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيان صبري: الأيام القليلة المقبلة ستشهد توجه 3وفود الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).