المؤتمر الوطني يرد على تصريح منسوب لأمينه حول اقالة عبد الوهاب الساعدي

2019/09/28 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رد حزب المؤتمر الوطني العراقي على تصريح منسوب لأمينه اراس حبيب حول اقالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من منصبه.

ونوه مكتبه في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إلى أن" الأمين العام للحزب النائب آراس حبيب كريم لم يصرح أو يُدون موقفاً حولَ إقالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي والإجراءات الإدارية المتعلقة بالإقالة".وأضاف، إن" ما يتم تداوله في هذا الشأن من تغريدة منسوبة لحبيب غير صحيحة إطلاقاً، ولا تعدو عن كونها محاولة خائبة للتشويش والتشويه".انتهى

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