فدعم يكشف عن الخطايا الست للحكومة

2019/09/28 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضةحسن فدعم، عن الخطايا الست للحكومة، متسائلاً "وين رايحين؟".

وقال فدعم في تغريدة على {تويتر} ان "حكومة عادل عبدالمهدي:-١-كتلة شريفة تخرج للمعارضة.٢-وزير شريف يقدم استقالته بضغوط الفاسدين.٣-السكوت على قصف معسكرات الحشد وخرق سيادة العراق.٤-الاعتداء على حملة الشهادات العليا.٥-عزل الضباط الشرفاء وابقاء الفاسدين.٦-الغاء منصب نائب رئيس الحشد ابو مهدي المهندس وتسائل في نهاية التغريدة "وين رايحين؟".



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