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نائب: أكثر من 74 ألف عامل اجنبي يعملون في القطاع النفطي العراقي


نائب: أكثر من 74 ألف عامل اجنبي يعملون في القطاع النفطي العراقي
2019/09/28 | 21:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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