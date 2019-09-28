شخص يقتل شقيقه وزوجته بسبب خلاف على قطعة أرض شمال بابل

2019/09/28 | 21:40

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بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر امني في شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، قيام شخص بقتل شقيقه وزوجته بسبب خلاف على قطعة ارض شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "شخصاً من أهالي ناحية جبلة الواقعة شمالي المحافظة فتح النار على شقيقه وزوجته بسبب خلاف على قطعة ارض، ما أدى الى مقتلهما في الحال".

وأضاف انه "تم فتح تحقيق بالحادث فيما شرعت الأجهزة الأمنية بملاحقة منفذ الجريمة".

بغداد اليوم _ بغداد

افاد الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم السبت، باغتيال نجل النائب السابق كامل الغريري، غربي بغداد.

وكتب الهاشمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "هذال كامل الغريري، نجل النائب السابق كامل الغريري اغت

بغداد اليوم _ البصرة

كشف قائد قوة الصدمة في محافظة البصرة العميد علي محسن مشاري، اليوم السبت، عن هدم منازل سكنية متجاوزة، بلغ سعر بناء بعض منها 500 مليون دينار للمنزل الواحد، إضافة إلى قاعة أعراس يصل سعرها إلى مليار ونصف، عائدة لـ"مافيات

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو مجلس النواب احمد مظهر الجبوري، السبت، أن تنظيم داعش يشن حربا اقتصادية على قرى محررة شمال شرقي ديالى.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مزارعين اثنين اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة في بساتين قرية الاصلاح ق

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