2019/09/28 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك / نهضة علي

وضعت الشركة العامة لانتاج الطاقة بالمنطقة الشمالية خطة لزيادة وتحسين انتاج الكهرباء في محافظة كركوك تتضمن تنفيذ مشروع في محطة الدبس بطاقة تصل الى 320 ميغا واط، بينما تجري عمليات لتأهيل وحدتين توليديتين في محطة كركوك الغازية لايصالهما الى الطاقة التصميمية 400ميغاواط.وقال معاون مدير عام الشؤون الفنية في الشركة التابعة لوزارة الكهرباء سيروان سعيد احمد لمراسلة “الصباح”: ان مديرية انتاج الطاقة في المنطقة الشمالية وضمن خططها المستقبلية في كركوك والتي تنوي من خلالها رفع مستوى التجهيز في المحافظة وزيادة الانتاج والحفاظ على منشآت الطاقة فقد وضعت ضمن خططها للعامين المقبلين اعادة العمل بمشروع شركة سانير في محطة الدبس شمال كركوك، على ان ينفذ بمراحل على مدى العامين 2020 و 2021 بطاقة انتاجية تصل الى 320 ميغا واط، ويتضمن العمل نصب وحدات توليدية جديدة ويكون بداية التشغيل مع مطلع الصيف المقبل، كاشفا عن وجود خطة اخرى تنفذ خلال العام المقبل بعد استحصال موافقة الوزارة ومن خلال شركات رصينة تتضمن تنفيذ مشروع اعادة تأهيل لوحدتين في محطة كركوك الغازية قبل موسم الصيف المقبل لرفع انتاجهما الى الطاقة التصميمية والبالعة 400 ميغا واط، فضلا عن تنفيذ مشاريع تتضمن نصب وحدات توليدية في المحطات الكبرى ومنها مشروع اخر ينفذ من قبل شركة جي اي الاميركية يشتمل على نصب وحدتين توليديتين في محطة ملا عبدالله بطاقة تصل الى 220 ميغا واط، علاوة على اجراء معالجات وعمليات صيانة للوحدات التوليدية في المحطات بعد انتهاء موسم الحرارة العالية وبدء الاستعدادات باعادة كفاءة المحطات استعدادا لفصل الصيف المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصب وصيانة وحدات توليد كهربائية في كركوك ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصب وصيانة وحدات توليد كهربائية في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).