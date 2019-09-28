شاهد.. البث المباشر لديربي الصدارة بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد

2019/09/28 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلعب ريال مدريد واتلتيكو مدريد ديربي القمة الصدارة لحساب الجولة السابعة من الدوري الاسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام الساعة 10:00 مساءً.وبفوز احد الفريقين سيحتل صدارة الدوري منفرداً

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