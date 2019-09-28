أحزاب نافذة تمنع النازحين من العودة الى ديارهم وغلق المخيمات قسرا يجعلهم في العراء

2019/09/28 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤكدة شمول 13 منها..مفوضية حقوق الإنسان: بغداد – وعد الشمري: انتقدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، أمس السبت، إجبار النازحين في مخيمات جنوب مدينة الموصل على العودة إلى ديارهم، لافتة إلى أن العديد منهم يعيشون حالياً في العراء ويواجهون ظروفا إنسانية غاية الصعوبة بعد أغلاق 13 مخيما كان يؤويهم، فيما تحدثت لجنة نيابية عن فشل ...

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