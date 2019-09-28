اعتراضات سياسية وشعبية على إحالة الفريق عبد الوهاب الساعدي الى امرة “الدفاع”

2019/09/28 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – متابعة: اثار القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد في جهاز مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع انتقادات سياسية وشعبية واسعة في البلاد، ذهبت الى حد اعتبارها إساءة الى النصر الذي انهى سيطرة تنظيم داعش على ثلثي مساحة البلاد ...

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