المالية النيابية: اغلب الأعضاء سيرفضون تخصيص اموال للإقليم بالموازنة الجديدة

2019/09/28 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو امس السبت، أن أغلبية أعضاء اللجنة سيرفضون تخصيص أي نسبة لإقليم كردستان بالموازنة المقبلة بسبب “عدم إيفاء” حكومة الإقليم بالتزاماتها في الموازنات السابقة.وقال القدو في تصريحات صحفية إن “مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل لم تصل إلى البرلمان حتى اللحظة ، وما ...

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