اصابات بحادث سير في السليمانية

2019/09/28 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ثلاثة اشخاص بجروح يوم السبت بحادث سير وقع على طريق دوكان – السليمانية.

وقالت مديرية مرور السليمانية في بيان ان عجلة على الطريق المذكور وقرب (پیرە مـگرون) خرجت عن السيطرة مساء اليوم مما ادى الى انقلابها.

واضاف البيان ان الحادث اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

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