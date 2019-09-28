مصدر: نجل الغريري قتل بسلاحه الشخصي ولا صحة لاغتياله من قبل مجهولين

2019/09/28 | 22:11

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، تفاصيل مقتل نجل النائب السابق كامل الغريري أمام منزله في منطقة اليرموك، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هذال الغريري، نجل النائب السابق كامل الغريري، لقي مصرعه بعد إصابته بطلق ناري اثناء عبثه بسلاحه الشخصي، في منطقة 4 شوارع بحي اليرموك غربي بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "جهاز الامن الوطني أجرى تحقيقا بالحادث، ولاحظ توقف الكاميرات عن العمل، إضافة إلى عدم وجود السلاح الشخصي للغريري، وتؤكد نتائجه أن مقتل الغريري وقع جراء عبث بالسلاح".

وكان الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، باغتيال نجل النائب السابق كامل الغريري، غربي بغداد.

وكتب الهاشمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "هذال كامل الغريري، نجل النائب السابق كامل الغريري اغتيل في منطقة اليرموك ببغداد".

بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر امني في شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، قيام شخص بقتل شقيقه وزوجته بسبب خلاف على قطعة ارض شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "شخصاً من أهالي ناحية جبلة الواقعة شمالي المحافظة فتح النار على شقيقه وزوج

بغداد اليوم _ بغداد

افاد الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم السبت، باغتيال نجل النائب السابق كامل الغريري، غربي بغداد.

وكتب الهاشمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "هذال كامل الغريري، نجل النائب السابق كامل الغريري اغت

بغداد اليوم _ البصرة

كشف قائد قوة الصدمة في محافظة البصرة العميد علي محسن مشاري، اليوم السبت، عن هدم منازل سكنية متجاوزة، بلغ سعر بناء بعض منها 500 مليون دينار للمنزل الواحد، إضافة إلى قاعة أعراس يصل سعرها إلى مليار ونصف، عائدة لـ"مافيات

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