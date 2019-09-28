المجلس الأعلى يطرح إطاراً وطنياً ستراتيجياً من 12 نقطة

2019/09/28 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح/ مهند عبد الوهاب

طرح رئيس المجلس الأعلى الاسلامي همام حمودي في كلمة القاها خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس بمناسبة الذكرى 38 لتأسيسه إطاراً وطنياً ستراتيجياً مؤلفاً من 12 نقطة جوهرية تهدف الى دعم بناء دولةٍ مستقلةٍ قويةٍ قادرةٍ على حمايةِ شعبها واستقلال إرادتها.



يأتي ذلك في وقت، استذكر فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في كلمة القاها خلال الاحتفالية التي حضرتها "الصباح" نضالَ جميع الحركاتِ السياسية العراقية، مطالباً بإدامة العملية الإصلاحية ومواجهةِ الفساد وتحقيق بناء الدولة والاستجابة لمطالب المواطن في عيش كريم حر.



وقال الحلبوسي: "إننا اذ نحتفل ونحتفي بهذه الذكرى مستذكرين نضالَ جميع الحركاتِ السياسية العراقية فإننا نجد أنفسَنا ملزمين بحماية المنجزِ الذي تحقق من خلال إدامة العملية الإصلاحية ومواجهةِ الفساد وتحقيق بناء الدولة والاستجابة لمطالب المواطن في عيش كريم حر، وفاء منا لعهد الشهداء الذين قضوا في مسيرة النضال".



بدوره، قال حمودي في كلمته بالاحتفالية: "اننا ماضونَ في مشروع دعم بناء دولةٍ مستقلةٍ قويةٍ قادرةٍ على حمايةِ شعبها واستقلال إرادتها، ورافضةٍ لكل أشكالِ الهيمنةِ والتدخل الخارجي في شؤونها"، معلنا "الإطار الوطني الستراتيجي للمجلس الأعلى الاسلامي، محدداً إياه بـ 12 نقطة جوهرية".

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