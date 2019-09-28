الزوراء يحسم ديربي بغداد بفوز مثير على الشرطة

2019/09/28 | 22:16

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بغداد/علي الباوي

حقق الزوراء فوزا مهما ومثيرا على الشرطة حامل لقب الموسم الماضي بهدفين نظيفين في ديربي ممتع احتضنه امس ملعب الشعب الدولي.

احرز هدفي النوارس كل من المحترف الموريتاني الحسن حبيب في الدقيقة 88 ومحمد رضا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يكون الزوراء قد حصد النقطة الرابعة وضعته في صدارة الترتيب مؤقتا بانتظار ما سيسفر عنه لقاء اليوم بين القوة الجوية والميناء.

ونجح المدرب باسم قاسم الذي تسلم مهمة تدريب النوارس مؤخرا في قراءة المباراة لاسيما انه نجح في تبديلاته التي اثمرت عن تسجيل هدفين كانا كفيلين بحسم المباراة لصالحه.

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