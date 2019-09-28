مصدر: وفاة ابن النائب السابق كامل الغريري بسبب العبث بسلاحه الشخصي

2019/09/28 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر في الامن الوطني، اليوم السبت، بان وفاة ابن النائب السابق كامل الغريري، بسبب العبث بسلاحه الشخصي.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "وفاة ابن النائب السابق كامل الغريري بسبب العبث بسلاحه الشخصي ولم تكن هناك اي محاولة لاغتياله".

يشار الى ان ابن النائب توفي اليوم في منطقة اليرموك ببغداد.

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