التقاعد الوطنية: بطاقات كي كارد نافذة ولا يوجد الزام باستبدالها

2019/09/28 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، ان بطاقات كي كارد ما زالت نافذة وفعالة.

وذكرت الهيأة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" من حق المواطن البقاء في استخدامها او اصدار أي بطاقة من أي مصرف تتعامل معه الهيأة".واضافت "لا يوجد أي الزام او إجبار للمتقاعدين في اصدار او استبدال البطاقات مع أي مصرف للعلم".انتهى

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