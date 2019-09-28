بشرى للعراقيين.. أجواء ممطرة في الأسبوع القادم

2019/09/28 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الأرصاد الجوية، عن أجواء ممطرة ستشهدها مدن العراق في الأسبوع المقبل.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية على صفحته في {الفيسبوك} عن" تطورات حالة الطقس طبقا للخرائط الجوية الصادرة مساء السبت"، مبيناً انه" لا يوجد تغيير بدرجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي وتستمر بين ارتفاع طفيف وانخفاض في عموم المدن".وأشار الى ان" بعض المعطيات تشير الى ان هنالك انخفاض متوقع يبدأ يوم الجمعة المقبل في وسط وشمال البلاد حيث تميل الاجواء الى البرودة ليلا في هذه المدن، ولكن تستمر على حالها في مدن الجنوب يوم الجمعة مع انخفاض طفيف جدا".وأضاف عطية" تستمر الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة خلال الايام المقبلة يصحبها فترات من السكون وارتفاعات وقتية بالرطوبة في بعض مدن جنوب البلاد".ولفت الى ان" نماذج الطقس مازالت ترصد اول منخفض جوي وحالة جوية ماطرة ان شاء الله في الاسبوع الاول من الشهر المقبل في مناطق متفرقة من البلاد؛ ليكون بداية موسم الامطار الخريفية".انتهى

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