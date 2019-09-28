أحمد صبحى منصور - أولاً :القرآن الكريم مصدراً للتاريخ الإسلامي والتاريخ العالمي

2019/09/28 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولاً :القرآن الكريم مصدراً للتاريخ الإسلامي والتاريخ العالميمن الفصل الأول من كتاب : ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى ــ دراسة عملية ) القرآن وتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام1 ـ نزل القرآن الكريم منجماً – أي متفرقاً - حسب الحوادث التاريخية ، وهناك عند علماء التفسير ما يعرف بمواضع أو أسباب النزول، ومعناه أن للآيات خلفية تاريخية، ومن هنا يرتبط القرآن الكريم بالتاريخ.2 ـ بل إن......

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