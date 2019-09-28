سميح مسعود - تغريبة شعب في بلده

2019/09/28 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سميح_مسعود التقيت به مصادفة ، قدم نفسه باسم " مارفين جونر" من سكان كندا الأصليين ، وجدته عميق الشعور ، يمتلئ وجدانه بالحزن على أحوال شعبه ، خاصة أبناء قبائل كري ، أكبر مجموعات الهنود الحمرمن السكان الأصليين الذين يعيشون في محميات كثيرة موزعة على عدة مناطق في كندا ، منها محمية على مقربة من بحيرة مستيسيني ، في وسط مقاطعة كيبك … بيته يقع فيها على مرمى حجر من البحيرة .حدثني باسهاب عن شعبه ......

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