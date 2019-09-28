دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الأول/ 5

2019/09/28 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري واقعة الفتنة، مثلما أسلفنا، جرت قبل ولادة ليلى بنحو عشرة أعوام.واقعة أخرى، تمتُّ للملهاة لا للمأساة، جدّت بعد تلك الولادة الميمونة بقليل: أحد أولاد العمومة، وصل على حين فجأة إلى الشام ثم انطلقَ نحوَ الحي الكرديّ كي يسأل عن عنوان الأقارب." أوسمان "، كان قد حملَ عدة صناديق فوق عربة تجرها الخيل، مصطحباً امرأته..امرأة قرمزية الشعر، مثل خصلات الأشجار في أوان الخريف؛ مع أنها بالكاد تجاوزت ربيعَ ......

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