2019/09/28 | 22:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري واقعة الفتنة، مثلما أسلفنا، جرت قبل ولادة ليلى بنحو عشرة أعوام.
واقعة أخرى، تمتُّ للملهاة لا للمأساة، جدّت بعد تلك الولادة الميمونة بقليل: أحد أولاد العمومة، وصل على حين فجأة إلى الشام ثم انطلقَ نحوَ الحي الكرديّ كي يسأل عن عنوان الأقارب.
" أوسمان "، كان قد حملَ عدة صناديق فوق عربة تجرها الخيل، مصطحباً امرأته..
امرأة قرمزية الشعر، مثل خصلات الأشجار في أوان الخريف؛ مع أنها بالكاد تجاوزت ربيعَ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الأول/ 5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واقعة أخرى، تمتُّ للملهاة لا للمأساة، جدّت بعد تلك الولادة الميمونة بقليل: أحد أولاد العمومة، وصل على حين فجأة إلى الشام ثم انطلقَ نحوَ الحي الكرديّ كي يسأل عن عنوان الأقارب.
" أوسمان "، كان قد حملَ عدة صناديق فوق عربة تجرها الخيل، مصطحباً امرأته..
امرأة قرمزية الشعر، مثل خصلات الأشجار في أوان الخريف؛ مع أنها بالكاد تجاوزت ربيعَ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الأول/ 5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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