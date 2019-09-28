هيئة التقاعد: بطاقات كي كارد ما زالت نافذة وفعالة

2019/09/28 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت هيئة التقاعد الوطنية يوم السبت ان بطاقات كي كارد ما زالت نافذة وفعالة ومن حق المواطن البقاء في استخدامها او اصدار أي بطاقة من أي مصرف تتعامل معه الهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان لها: "لا يوجد أي الزام او إجبار للمتقاعدين في اصدار او استبدال البطاقات مع أي مصرف للعلم".

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