الاتصالات تنفي الانباء بشأن قطع خدمة الانترنت في عموم العراق بدءاً من يوم غد

2019/09/28 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

نفت وزارة الاتصالات، السبت، الانباء بشأن قطع خدمة الانترنت في عموم العراق، بدءاً من يوم غد الاحد....





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