وزير التجارة يصل الى الكويت

2019/09/28 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم السبت، إلى دولة الكويت لحضور الاجتماع الأول للجنة التجارية العراقية ـ الكويتية المشتركة.

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