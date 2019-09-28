وزارة الاتصالات تنفي قطع خدمة الانترنت في عموم البلاد يوم غد الاحد

2019/09/28 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الاتصالات اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بخصوص قطع خدمة الانترنت في عموم البلاد يوم غد الاحد وحتى شعار اخر.

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