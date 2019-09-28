تضارب الأنباء حول حادثة اغتيال نجل برلماني سابق في بغداد

2019/09/28 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني وشهود عيان يوم السبت باغتيال نجل عضو سابق في مجلس النواب العراقي في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، انه تم اغتيال نجل البرلماني السابق كامل الغريري مساء اليوم امام منزله في منطقة اليرموك في بغداد من قبل مجهولين، من دون مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك قال مصدر طبي انه في الساعة 6.15 من مساء اليوم السبت تم جلب المجنى عليه ( هذال كامل نواف الغريري ) تولد ١٩٩٦ يسكن بغداد / المنصور / حي الداخلية من قبل والده كامل نواف الغريري إذ تبين ان المجنى عليه وافاه الاجل أثر عبث بالسلاح الناري نوع مسدس.

غير ان المكتب الاعلامي للبرلماني السابق نفى تلك المعلومات وذكر ان السلاح اختفى من مسرح الجريمة.

من جهته قال مصدر في الشرطة ان كاميرات المراقبة امام المنزل كانت قد تعطلت اثناء وقوع الجريمة.

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