ذي قار توعز بإغلاق كافة الطرق النيسمية وتوجه بنصب الكمائن

2019/09/28 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} اوعز محافظ ذي قار رئيس اللجنة الأمنية العليا، عادل الدخيلي، بإغلاق كافة الطرق النيسمية وتوجه بنصب الكمائن لتأمين مسيرة الأربعين التي ستنطلق بعد أيام صوب كربلاء المقدسة.

جاء ذلك خلال متابعته المداينة التي اجرها، اليوم السبت، الاجراءات الامنية لتأمين المحافظة من وقوع أي اختراق أمني في الزيارة الأربعينية.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الدخيلي وخلال جولة ميدانية في مداخل المحافظة الشمالية، اوعز لقائد شرطة المحافظة والقادة الأمنيين بإغلاق كافة الطرق النيسمية ، وتعزيز عمليات الرصد والإستطلاع ونصب الكمائن ، فضلا عن تأمين التواصل مع الجهات الأمنية في المحافظات المجاورة".واكد الدخيلي على" تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة ومتابعتها بصورة شخصية"، مشدداً على" ضرورة اليقظة التامة والإستفادة من الجهد الشعبي في دعم الاجهزة الأمنية والاستخبارية وتقديم المعلومات".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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