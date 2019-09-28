اقليم كوردستان يبدي

2019/09/28 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ابدت حكومة اقليم كوردستان عن طريق الوفد البرلماني الذي ارسلته الى بغداد عن حسن النية بتسليم 250 الف برميل من النفط الى شركة سومو شريطة التزام بغداد بارسال المستحقات المالية وحصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لشفق نيوز، انه استمرارا للقاءات والزيارات الى بغداد، قام وفد برلمان الاقليم برئاسة نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي رفقة نائب رئيس اللجنة المالية هيفيدار احمد ورئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية بلين اسماعيل ومقرر اللجنة سركو ازاد، اليوم السبت، بزيارة وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين.

واعلن البيان ان هورامي تطرق الى العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة واكد على حل المشكلات العالقة بين الجانبين عن طريق الحوار الحقيقي ووفقا للدستور العراقي وتثبيت حصة الاقليم في الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2020.

وابدى هورامي حسن نية اقليم كوردستان بتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا الى شركة سومو شريطة التزام بغداد بارسال المستحقات المالية وميزانية اقليم كوردستان.

واشار الى انه جرى خلال الاجتماعات التطرق الى ضرورة وجود العلاقات الحسنة بين اللجان الدائمة في برلمان اقليم كوردستان واللجان التابعة لمجلس النواب العراقي والكتل الكوردستانية في تبادل الاراء والمقترحات قبل اعداد اي مشروع قرار.

وبحسب البيان نفسه فان وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين تطرق الى اهمية وجود علاقات حسنة بين حكومتي المركز والاقليم، مؤكدا على حل جميع المشكلات العالقة عن طريق الحوار والتفاهمات.

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