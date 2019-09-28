النقل توجه برفع مستوى الخدمات المقدمة في مرائب العاصمة والمحافظات

2019/09/28 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجهت وزارة النقل، اليوم السبت، برفع مستوى الخدمات المقدمة في مرائب العاصمة بغداد والمحافظات.





وذكر مكتب اعلام النقل، في بيان تلقته "الغد برس،" انه "تنفيذا لتوجيهات وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي برفع مستوى الخدمات للمراب تفقدت الادارة العليا للشركة العامة لادارة النقل الخاص ميدانيآ، عدد من مرائب الرصافة للاطلاع على حيثيات العمل والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطن الكريم ".

وأكدت ادارة الشركة، ان "التوجيهات المباشرة من قبل وزير النقل نصت على متابعة مرأئب العاصمة والمحافظات كافة بشكل دوري والاهتمام الكامل بالخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، وضرورة تفعيل التعاون المشترك والتنسيق العالي مع كافة الأجهزة الأمنية والخدمية والجهات المعنية الاخرى لتفعيل العمل المشترك بين مؤسسات الدولة للوصول الى نتائج تعود بالنفع لجميع الجهات والمواطن العراقي".

من جانبها ثمنّت إداراة المرآئب "هذه الزيارة"، معتبرة إياها "خطوة إيجابية في دفع عجلة العمل ورفع الروح المعنوية لهم وللعاملين في قطاع النقل الخاص، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم وعملهم اليومي".





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