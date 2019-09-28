2019/09/28 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل عبد الله لعيبي اليوم السبت، برفع مستوى الخدمات في المرائب ببغداد والمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يوجه برفع مستوى الخدمات المقدمة في مرائب بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يوجه برفع مستوى الخدمات المقدمة في مرائب بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).