2019/09/28 | 23:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تتاجر بالفتيات مقابل 8 الاف دولار بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل امرأة تتاجر بالفتيات مقابل 8 الاف دولار بالبصرة
تأریخ التحریر: : 2019/9/28 23:31
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تتاجر بالفتيات مقابل 8 الاف دولار بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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