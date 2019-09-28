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نائب يعلن انسحابه من ملف استجواب ثلاثة وزراء: بعض النواب يمارسون الآتاوات لإبتزازهم


نائب يعلن انسحابه من ملف استجواب ثلاثة وزراء: بعض النواب يمارسون الآتاوات لإبتزازهم
2019/09/28 | 23:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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