الداخلية: اعتقال متهمة في البصرة أثناء بيعها فتاة مقابل 8 آلاف دولار

2019/09/28 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت، اعتقال متهمة في البصرة أثناء بيعها إحدى الفتيات مقابل مبلغ 8 آلاف دولار.

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