بالصور.. تظاهرات امام منزل العيداني

2019/09/29 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} تظاهر العشرات من أبناء البصرة، مساء اليوم السبت، امام منزل المحافظ اسعد العيداني احتجاجاً على هدم محالهم.

واحتشد أصحاب المحال والمعارض والقاعات الرياضية في شارع الوفود امام منزل العيداني احتجاجاً على تبليغهم بأزالة تجاوزاتهم.انتهى

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