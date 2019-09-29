التعادل يحسم ديربي مدريد

2019/09/29 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي استضافها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب الليجا، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.أول تهديد في المباراة كان من أصحاب الأرض، حيث استقبل جواو فيليكس تمريرة في عمق دفاع ريال مدريد، وسدد كرة قوية، مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا، في الدقيقة 8.وجاء رد ريال مدريد في الدقيقة 17، حيث أرسل ناتشو الظهير الأيسر كرة عرضية في منطقة الجزاء، تجاه جاريث بيل الذي سدد بالرأس لكن تسديدته مرت أعلى مرمى الحارس أوبلاك.وانطلق إيدين هازارد على الطرف الأيسر، وحاول إرسال كرة عرضية إلى زميله بنزيما لكنها اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 23.وأهدر دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد فرصة ثمينة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29، حيث مرر توماس بارتي كرة عرضية في منطقة الجزاء لم يستغلها مهاجم الروخيبلانكوس الذي اصطدم باللاعب ناتشو.ومرت أول نصف ساعة من المباراة، بدون أي تسديدة على مرمى كلا الفريقين، في ظل التحفظ الدفاعي القوي من كلا الطرفين.وجاءت أول تسديدة عبر الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس أوبلاك على مرتين في الدقيقة 37.وأتى الرد سريعًا من جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 38، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن.وواصل كروس محاولاته للتسديد من خارج المنطقة، بصاروخية أرضية في الدقيقة 40، حولها الحارس أوبلاك إلى الركنية.مع بداية الشوط الثاني، قرر دييجو سيميوني الدفع بأنخيل كوريا بدلا من فيتولو لتنشيط الخط الهجومي، والذي كاد أن يُسجل بعد مشاركته فورًا من كرة رأسية مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 49.وأهدر جاريث بيل مهاجم ريال مدريد، فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الأول، حيث استقبل تمريرة من ناتشو في منطقة الجزاء، وسدد بقوة بعيدًا عن مرمى الروخيبلانكوس في الدقيقة 57.ودفع سيميوني بثاني أوراقه توماس ليمار بدلا من رينان لودي، لينضم لرباعي الوسط، ويعود ساؤول نيجويز إلى مركز الظهير الأيسر، بينما آخر أوراقه كان ماركوس يورينتي بدلا من جواو فيليكس.وحصل ريال مدريد على ركلة حرة مباشرة، على حدود منطقة الجزاء، انبرى لها البرازيلي كاسيميرو، الذي سدد بقوة أعلى مرمى أوبلاك في الدقيقة 63.وأشرك زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، بدلا من فالفيردي، ثم دفع بخاميس رودريجيز بدلا من هازارد، وأخيرًا يوفيتش بدلا من بنزيما.وحاول ساؤول لاعب أتلتيكو مدريد تهديد مرمى ريال مدريد، حيث استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية، سددها بالرأس لكنها علت مرمى الحارس كورتوا في الدقيقة 71.وأنقذ الحارس أوبلاك فريقه أتلتيكو مدريد من الهدف الأول، حيث سدد الفرنسي كريم بنزيما كرة رأسية قوية في الدقيقة 74.



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