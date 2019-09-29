زين اليوسف - عامان و ما زالوا

2019/09/29 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زين_اليوسف توقفت عن الكتابة لمدةٍ تُقارب العامين..و ظننت إن خلال تلك المدة سيتغير و لو القليل من واقع الأمور التي تحتل بداخلي مساحة لا بأس بها..طبعاً -كما تتوقع- كنتُ ساذجةٍ جداً و لم يتغير الكثير أو ربما لم يتغير أي شيءٍ على الإطلاق..و لعلي حققت ما كان يبدو في حينه أنه المستحيل على الصعيد الشخصي حيث تنقلت بحقيبة سفري بين قاراتٍ ثلاث في رحلات مكوكية حتى وصلت إلى مُستقري الأخير فقط لأجد أن ما توقفت عن الكتابة......

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