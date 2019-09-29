2019/09/29 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_عمايرة مسرحية " حب وحال " ميثولوجيا طقسية تمثل الفقدان والأمل مسرحية حب وحال تتعالق مرتين في حالة كأنها خلقية لا تستطيع الفكاك منها ، الحالة الأولى عندما يصبح هذا الشيء الجميل الذي يملأ جزئيات الروح والجسد بكل ما هو جميل ونقي ، فتتطاير الروح يرافقها الجسد في الزمان والمكان ، إنه أكسير الحب الذي يغير الروح والجسد، وإذا ما تلبث في الروح لا بد أن يستجيب له الجسد مهما كان ذاك الأثر مؤلما ومقصيا ل......

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