مظفر النواب - أنا الصمت ..

2019/09/29 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظفر_النواب مَن يَطرُقِ البابَ في هذهِ الساعة المكفهرةِ؟مَن يَطرقِ الباب؟ .مَن يَستَثيرُ هواتِفَ قلبي العتيقةَ؟أعرِفُ أنتَ ولكن بِحَقِّ السماواتِ مَن أنت؟ .يَشتدُّ طرقُكَ والقلبُ أعرفُ أنّكَ عُدّتَأميطُ لثامِ شديد رُعودِكَ عن خشبِ البابأمسحُ دونَ حماسٍ غبارَ السنين وكِذبَكَلستُ هُنالستُ في البيتمنذُ اختَلفنا جَفاني مكانيرَمَيتُ بِنَردي لأ......

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