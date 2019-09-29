2019/09/29 | 00:14

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بغداد اليوم ـ متابعة

خرج فريقا ريال مدريد وجاره الاتلتيكو بنتيجة التعادل السلبي اليوم السبت، في لقاء جرى على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ديربي مدريد، ضمن الجولة السابعة من الدوي الإسباني لكرة القدم.

الشوط الاول بدأ باداء فني كبير وظهرت فيه السرعة والقوة وتبادل الهجمات، التي اعتمد فيها اتلتيكو في اللعب على الاطراف والدخول منطقة جزاء الريال بفرص فعالة كانت اخطر من هجمات الريال الذي اعتمد على الكرات الطويلة وفشل فيها بنزيما وجاريث بيل في نهاياتها السليمة،بينما لم يكن لايدين هازارد اي تأثير على جهة اليسار وخلق الفرص للمهاجمين، فيما نجح فقط توني كروس بتهديد مرمى الاتلتيكو بالتسديد من المناطق البعيدة، ورغم افضلية الاتلتيكو الى ان الشوط الاول انتهى سلبيا بالنتيجة.

الشوط الثاني نسخة مصورة للاول باستثناء الدقائق الاخيرة التي شهدت ضغطا من الريال، الا ان نتيجة التعادل السلبي استمرت حتى صافرة النهاية، وخروج الجارين بنتيجة التعادل السلبي.

وبهذا التعادل وصل رصيد الريال الى النقطة 15 وصدارة الليغا،فيما وقف الاتلتيكو بالمركز الثالث جامعا 14 نقطة.

بغداد اليوم- بغداد

حقق فريق الزوراء اليوم السبت، فوزا ثمينا على بطل الدوري الممتاز للموسم الماضي الشرطة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز الحالي، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي.

الشوط الاول كان رتيبا وحذرا خاصة من جانب الزوراء

بغداد اليوم- متابعة

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فبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن "ملاك النادي يسعون للتعاقد مع مدرب توتنهام

بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق برشلونة، اليوم السبت، الفوز على حساب خيتافي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا"، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز معقل الفريق الخاسر.

وبدأ المهاجم الأوروجواياني لو

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