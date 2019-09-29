غداً.. سحب قرعة بطولة كاس العراق

2019/09/29 | 00:24

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بغداد/ الصباح

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم يوم غد الاثنين موعدا لسحب قرعة بطولة كاس العراق الكروية للدور الـ32 بعد ان انتهت الاسبوع الماضي منافسات الأدوار التمهيدية لفرق الدرجة الاولى والثانية التي شارك فيها 48 فريقا.



وشهدت الأدوار التمهيدية من المسابقة تأهل 12 فريقا يضاف اليهم الأندية الـ20 المشاركة في دوري الكرة الممتاز.

تجدر الاشارة الى ان الاندية التي تأهلت عن الأدوار التمهيدية هي الصادق والحر وبلد والمعقل والطوز والكفل وبني سعد والصوفية والنجمة وديالى وبابل والموصل.

وكان الزوراء قد توج باللقب في النسخة الأخيرة بعد تغلبه بهدف وحيد على الكهرباء في المباراة النهائية التي ضيفها ملعب الشعب الدولي

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