بالصور.. تظاهرات لاصحاب المحلات امام منزل محافظ البصرة احتجاحا على تبليغهم بازالة تجاوزاتهم

2019/09/29 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بقيام تظاهرات لاصحاب المحلات امام منزل محافظ البصرة احتجاحا على تبليغهم بازالة تجاوزاتهم.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "العشرات من أصحاب المعارض والقاعات والمحلات في شارع الوفود، قاموا بتظاهرات امام منزل محافظ البصرة اسعد العيداني، اعتراضا على تبليغهم بأزالة تجاوزاتهم".

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